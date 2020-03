TIM Advance 5G Unlimited: minuti, SMS e GIGA in 5G illimitati nella nuova offerta

L'operatore storico italiano TIM è ufficialmente pronto per l'arrivo del 5G nella telefonia mobile: nella giornata di oggi ha annunciato la nuova offerta TIM Advance 5G Unlimited, il non plus ultra per i clienti che non vogliono farsi mancare proprio nulla. E vediamo dunque qui di seguito tutti i dettagli.

TIM Advance 5G Unlimited è un'offerta inedita, compatibile con le retei di nuova generazione: può essere attivata gratuitamente in tutti i negozi aderenti all'iniziativa (prossimamente anche online, probabilmente) e include minuti di chiamata, SMS e GIGA in 5G illimitati. Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del pacchetto che dovete tenere presenti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile (250 minuti verso l'estero)

SMS illimitati verso tutti

GIGA illimitati di internet in 5G, con velocità fino a 2Gbps (12GB Roaming EU - 3GB Extra UE)

Addebito su carta di credito o conto corrente

Costo di attivazione gratuito

Servizi LoSai e ChiamaOra Gratis inclusi

La SIM TIM costa 10 euro