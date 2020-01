Wind Tre: Super Rete 5G in arrivo nel primo trimestre 2020

Salvo imprevisti, il 2020 sarà l'anno all'insegna del 5G, o almeno delle prime offerte dedicate a quest'ultima, nuova tecnologia nel settore della telefonia mobile e della comunicazione in generale. Per questo, oggi possiamo tornare ad informarvi circa la Super Rete 5 di Wind Tre.

La cosiddetta Super Rete 5 è (o meglio, sarà presto) la rete unica di Wind Tre: i due operatori citati, che ormai operano insieme, hanno cominciato a renderla accessibile ai propri utenti già nel corso del 2019, ma in tecnologia 4G e 4.5G. Nelle ultime ore però il CTO di Wind Tre, Benoit Hanssen, ha fornito la conferma: la Super Rete 5G sarà pronta entro il primo trimestre 2020. In questo modo, sfruttando un'infrastruttura basata sulla tecnologia NSA, la nuova connettività sarà accessibile ai clienti Wind Tre entro breve tempo.

Wind Tre entrerà nel vivo del 5G solo in un secondo momento, modificando questa infrastruttura con le architetture SA. Wind e Tre, comunque, dal punto di vista commerciale continueranno ad agire come entità separata: ognuno degli operatori proporrà quindi le sue offerte ai propri clienti. A breve dovrebbero annunciare proprio quelle dedicate al 5G.