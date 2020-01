Magic: Legends, due nuove classi e altre informazioni sul gioco

Perfect World e Cryptic Studios hanno diramato dei nuovi dettagli, in particolare su due classi inedite, relativi a Magic: Legends, l'MMO action free-to-play ambientato nell'universo dello storico gioco di carte collezionabili, Magic: The Gathering. Disponibili anche delle nuove immagini che mostrano il gioco in azione.



Leggiamo il comunicato stampa ufficiale per saperne di più sulle novità riguardanti Magic: Legends:



Perfect World Entertainment, uno tra i maggiori publisher di giochi live service, e Cryptic Studios hanno rivelato oggi i primi dettagli sul sistema di gioco di Magic: Legends, il nuovo MMORPG d'azione free-to-play basato sullo storico gioco di carte strategico, Magic: The Gathering. Per gli appassionati di Magic e dei MMORPG d'azione è giunto il momento di vestire i panni dei Planeswalker e salvare il Multiverso dalla più terribile minaccia mai conosciuta. I giocatori potranno esplorare alcuni dei piani più emblematici di Magic, collezionare magie e accumulare il potere necessario a sconfiggere i nemici in combattimento. Magic: Legends debutterà ufficialmente in tutto il mondo su PC, Xbox One e PlayStation 4 nel 2021.



Il test della versione beta di Magic: Legends inizierà la prossima primavera! Il primo test di gioco introdurrà due nuovi Planeswalker: il Geomante, con i suoi devastanti effetti sismici, e il Mago mentale, dotato di grandi poteri psichici. Se vuoi prendere parte all'azione, iscriviti su PlayMagicLegends.com/Beta per avere la possibilità di giocare.