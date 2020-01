Resident Evil 3, eroi e cattivi nel nuovo trailer, con tante nuove informazioni

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo Resident Evil 3, dedicato agli eroi e ai cattivi del gioco. Il trailer è stato accompagnato dal rilascio di molte nuove informazioni e di nuove immagini, con queste ultime che si trovano nella galleria in fondo alla notizia.



In particolare viene mostrato in azione il Nemesis, il vero protagonista del gioco, in tutta la sua devastante potenza, ma c'è spazio anche per il resto del cast.



Jill Valentine è la "S.T.A.R." centrale di Resident Evil 3, ma non è l'unica persona coinvolta negli eventi del capitolo finale di Raccoon City. Il titolo survival horror presenta infatti un variegato cast di alleati, nemici e avversari assetati di sangue, in una città devastata dai catastrofici effetti del T-virus. Oggi Capcom rilascia un nuovo trailer cinematico, nuovi screenshot e nuovi artwork che svelano maggiori dettagli sulla drammatica storia del gioco e sui personaggi chiave del gioco. Il partner improvvisato di Jill, Carlos Oliveira, gli altri membri della Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S), l'Hunter e l'infermabile Nemesis hanno ognuno un ruolo importantissimo da svolgere all'uscita di Resident Evil 3, il 3 aprile.



Per ora i fan hanno potuto vedere solo una breve sequenza del Nemesis avvolto da un muro di fiamme quando Resident Evil 3 è stato annunciato a dicembre - I nuovi asset di oggi mostrano realmente quanto questa creatura possa essere devastante. L'implacabile Bio-arma della Umbrella Corporation dà la caccia a Jill con un arsenale di armi pesanti, tra cui un enorme lanciafiamme e un lanciarazzi a guida laser che lasciano ben poche speranze di fuga. Oltre al suo armamento, un nuovo screenshot mostra anche il suo lunghissimo tentacolo mutato che colpisce con incredibile precisione. Queste protuberanze grottesche emergono sempre di più man mano che il Nemesis perde i bendaggi neri che nascondono i risultati della crudele sperimentazione della Umbrella. Jill tenta molteplici volte a distruggere il Nemesis, ma grazie alle sue incredibili capacità di rigenerazione esso continuerà a ritornare più forte di prima.



Nonostante Jill sia perfettamente in grado di prendersi cura di sé stessa, a guardarle le spalle troviamo Carlos Oliveira, un membro della U.B.C.S. esperto guerrigliero, abile con svariate armi e addestrato nell'utilizzo di velivoli di piccola taglia. La sua squadra è arrivata a Raccoon City sperando di completare velocemente una semplice missione di evacuazione, ma sono stati improvvisamente sopraffatti.



Mentre Carlos organizza la loro fuga, il suo coraggio e il suo senso di giustizia lo costringono ad andare oltre i suoi ordini e tentare di scoprire la verità dietro le subdole azioni della Umbrella Corp. Questi nuovi asset mostrano alcune scene dell'angoscioso calvario di Carlos in Raccoon City, inclusi alcuni attimi dove il giocatore prenderà il controllo del personaggio in Resident Evil 3.



Il nuovo trailer e gli screenshot ci garantiscono uno sguardo più da vicino anche su altri personaggi di Resident Evil 3:



• Brad Vickers - È uno dei sopravvissuti all'incidente della Mansion (raffigurata nell'originale Resident Evil) e ha aiutato nelle indagini su Umbrella Corp. Essendo uno degli ultimi membri sopravvissuti della S.T.A.R.S. a Raccoon City, è nel mirino di Nemesis.



• Mikhail Victor - L'ufficiale comandante dell'U.B.C.S. è un leader con anni di esperienza militare e di comando. Mikhail è stato gravemente ferito nella missione della sua squadra per evacuare i sopravvissuti da Raccoon City. Nonostante le terribili circostanze, fa ancora tutto il possibile per aiutare i civili e il suo plotone. È il suo trasporto nel salvare i cittadini di Raccoon City che convincono Jill ad aiutare la loro causa.



• Nicholai Ginovaef - Questo capo squadra dell'U.B.C.S. è incredibilmente resistente, freddo e calcolatore, disposto a fare i sacrifici necessari per la missione e per i suoi tornaconti. Nicholai considera Jill un "cuore tenero" e in quanto tale si farà uccidere prima o poi.



• Tyrell Patrick - Questo membro dell'U.B.C.S. è un veterano esperto specializzato nella pirateria informatica e nella disabilitazione dei dispositivi di sicurezza. Tyrell fornisce un prezioso supporto dalle retrovie.



• Murphy Seeker - Questo membro dell'U.B.C.S. ed ex Marine U.S. è un cecchino eccezionale. Come Mikhail, anche lui viene gravemente ferito durante la missione di Raccoon City.



• Dario Rosso - È un civile incontrato da Jill in un magazzino nella città di Raccoon City e che si sta riprendendo dallo shock di aver perso la sua famiglia. Dario respinge la richiesta di Jill di fuggire dalla città fatiscente.



• Hunter - Sia Jill che Carlos incontreranno questo terrificante nuovo mostro in Resident Evil 3. Queste armi biologiche sono state create combinando il materiale genetico di umani e rettili, creando un avversario incredibilmente veloce e potente.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil 3 è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4.