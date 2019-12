Resident Evil 3, Jill Valentine ha le fattezze della modella Sasha Zotova

Nella giornata di ieri la modella Sasha Zotova ha pubblicato una foto di Jill Valentine di Resident Evil 3 su Instagram annunciando di essere lei a darle le fattezze.



Zotova: "Cari amici, sono felice di annunciare che sono diventata il prototipo di Jill Valentine in Resident Evil 3. Per me è un onore lavorare con Capcom per dare il volto a un personaggio di culto e unirmi alla famiglia di Resident Evil. Grazie a tutti i fan di Jill Valentine per la loro gentilezza ed educazione."



Dopo l'annuncio di Resident Evil 3 in molti si sono chiesti chi fosse a dare volto e fattezze a Jill Valentine. Ora abbiamo finalmente una risposta, per la gioia di tutti e in particolare degli zombi che vogliono mangiarla.



Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil 3 è stato annunciato per PC, Xbox One e PS4.