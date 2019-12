Dragon Ball Super, il capitolo 55 del manga è ora disponibile

Ansiosi di conoscere i più recenti sviluppi circa l'arco narrativo dei Galactic Patrol e di Moro? Ora potete farlo, dato che il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super è finalmente disponibile per la lettura, e gratuitamente. Come sempre non dovrete fare altro che raggiungere il sito di MangaPlus di Shūeisha.

Trovate il link per accedere e leggere il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super nel campo Fonte di questo articolo. Da qui avanti invece vi esporremo i contenuti del nuovo appuntamento mensile con l'opera di Akira Toriyama e Toyotaro, dunque interrompete immediatamente la lettura se non volete sapere assolutamente nulla. Ebbene, come potrete anche immaginare Goku e Vegeta continuano i rispettivi allenamenti, in attesa dell'ennesimo scontro con Moro, che comunque verrà mostrato solo più avanti.

In particolare, buona parte del capitolo è dedicata all'allenamento di Vegeta su Yardrat, pianeta che viene attaccato proprio dagli scagnozzi di Moro. Intanto Goku apprende finalmente la vera identità di Merus, fino a questo momento rimasta ignota. Torneremo su questi aspetti della questione, comunque, con singoli articoli di approfondimento.