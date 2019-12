One Piece capitolo 966 del manga: Barbabianca incontrerà Gol D. Roger?

Mancano poche ore alla pubblicazione del capitolo 966 del manga di One Piece in Giappone: il lato positivo della faccenda è che potranno leggerlo anche i fan di tutto il mondo, perché lo stesso arriverà domani 22 dicembre 2019 anche sul sito di MangaPlus, benché in lingua inglese. Vediamo dunque i possibili contenuti del capitolo.

Se temete spoiler e indiscrezioni di sorta, interrompete immediatamente qui la lettura: stiamo per riportarvi quanto dovrebbe accadere nel capitolo 966 del manga di One Piece. Se quanto affermato dalle prime informazioni della rete si rivelerà vero, Barbabianca incontrerà Gol D. Roger: sarà la prima volta che i lettori del manga potranno assistere ad un simile incontro, e sempre la prima in cui potrebbero vedere in azione l'ex Re dei Pirati.

Non è ancora perfettamente chiaro quali siano i rapporti tra Barbabianca e Gol D. Roger, ma ci sentiremmo di puntare verso una sana rivalità mista ad amicizia. Torneremo ad informarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli: questo flashback dell'arco narrativo di Wano è importantissimo, lo ricordiamo, perché sta svelando retroscena fondamentali su vari personaggi legati ai protagonisti dell'avventura, e all'intero mondo narrativo di One Piece.