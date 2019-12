Wind Winter 100 Giga, prezzo promozionale di 9,99 euro a Natale 2019

Siamo lieti di segnalarvi che, nel momento in cui scriviamo, l'offerta Wind Winter 100 GIGA dell'operatore storico italiano in questione è disponibile ad un prezzo promozionale, in occasione delle festività legate al Natale 2019. Vediamo dunque insieme, molto rapidamente, tutto ciò che c'è da sapere.

Nel momento in cui scriviamo, e presumibilmente fino a Natale 2019 compreso, Wind Winter 100 GIGA di Wind sarà disponibile al prezzo promozionale di 9,99 euro; solitamente il suo prezzo di listino è invece pari a 11,99 euro. Si tratta di un bundle con 100 GIGA di traffico internet da utilizzare nei 100 giorni successivi all'attivazione. I GIGA aggiuntivi verranno utilizzati prima di quelli della vostra offerta ricaricabile.

Prima di salutarci ricordiamo rapidamente quanto accaduto negli ultimi giorni con le "ricariche speciali": Wind Tre, al pari di Vodafone Italia e TIM, ha ricevuto una diffida dall'AGCOM. Si attende una risposta dall'operatore nei prossimi giorni.