DOOM Eternal, nuovo trailer del gameplay per lo sparatutto Bethesda

DOOM Eternal è protagonista di un nuovo trailer del gameplay, come annunciato ieri da Bethesda.



Il video, della durata di circa due minuti e doppiato in italiano, ci introduce alla storia di DOOM Eternal, con il protagonista impegnato nuovamente ad affrontare orde di pericolosi demoni.



Lo scenario si sposta stavolta sul pianeta Terra, minacciato dalle forze nemiche e sul punto di collassare quando il DOOM Slayer torna finalmente a casa per risolvere la situazione, forte di un arsenale devastante che in questo nuovo episodio include diverse novità.



DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, con uscita nel corso del 2020 su Nintendo Switch.