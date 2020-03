Intel: "siamo in prima linea per lottare contro la diffusione della COVID-19"

In una lettera aperta ai suoi partner Intel ha garantito che mai come in questo periodo l'azienda è attiva e operativa per "lottare in primalinea contro la diffusione della COVID-19".

La celebre azienda, infatti, fornisce il supporto e le infrastruttura fondamentali per la ricerca di una cura alla COVID-19, oltre che per l'organizzazione e il mantenimento di molti dei servizi e strumenti che le persone stanno utilizzando in questo momento per lavorare da casa.

Innanzitutto Bob Swan, il CEO di Intel, ha fatto sapere che, pur essendo una situazione molto fluida, in questo momento tutte le fabbriche di Intel stanno operando più o meno normalmente. Ovviamente garantendo che "la sicurezza e il benessere dei dipendenti, partner di servizio e comunità continuano a essere l'impegno numero uno."

"Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per mantenere tutti i nostri team al sicuro, non importa che svolgano lavori nelle fabbriche, in qualsiasi parte del mondo, attraverso le nostre catene di montaggio o in remoto. Il team Pandemic di Intel, istituito più di 15 anni fa per migliorare la capacità di risposta e di gestione di questo genere di crisi, è profondamente impegnato in questo lavoro. Questo team specializzato comprende esperti, medici e di sicurezza, che lavorano per salvaguardare il benessere dei dipendenti e ridurre al minimo la diffusione dell'infezione. Collaborano inoltre con i governi locali e le organizzazioni di sanità pubblica per attuare le loro disposizioni. In passato, il team ha aiutato con successo Intel a gestire problemi sanitari globali come influenza aviaria, SARS, Ebola, Zika e virus H1N1."

Però Intel è anche consapevole che "il ruolo che la nostra industria gioca nel mondo è più essenziale ora di quanto non sia mai stato. Forniamo servizi, strumenti e infrastrutture vitali a milioni di persone che stanno lottando direttamente con questo virus, si prendono cura di coloro che sono infettati o fanno la loro parte attraverso il distanziamento sociale e gli sforzi condivisi per contribuire a garantire la sicurezza della famiglia, degli amici e dei vicini e sconfiggere la pandemia COVID-19."

Intel sta collaborando in Cina con Lenovo e BGI Genomics per accelerare l'analisi delle caratteristiche genomiche del virus SARS CoV-2. Questo lavoro combinato migliorerà ulteriormente le capacità degli strumenti di sequenziamento di BGI per aiutare gli scienziati a studiare i modelli di trasmissione del virus e creare metodi diagnostici migliori.

Per questo motivo i team produttivi stanno mantenendo una percentuale di consegne puntuali superiore al 90%. Il CEO chiude chiedendo ai partner di avere pazienza mentre l'azienda reagisce a questa emergenza e anzi invita tutti a collaborare per trovare una soluzione condivisa per uscire da questa emergenza.