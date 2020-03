Persona 5 Royal: il trailer di lancio ci dice che domani arriva su PS4 un capolavoro

Il trailer di lancio di Persona 5 Royal con tutti i riconoscimenti della stampa specializzata italiana ci dice che domani arriverà un vero e proprio capolavoro per PS4.

Non ci credete? Date innanzitutto un'occhiata alla nostra recensione di Persona 5 Royal. Francesco Serino non usa mezzi termini: "Capolavoro era, capolavoro rimane, adesso ancora più definito e rifinito. Persona 5 Royal è forse il punto più alto mai raggiunto dai JRPG: un risultato che Atlus agguanta senza l'ossessione del kolossal ad ogni costo su cui troppi esponenti scivolano. Perfetto, o quasi." affibbiandogli un voto davvero elevatissimo.

Un gioco da non lasciarsi scappare, dunque, soprattutto ora che molti di voi hanno più tempo a disposizione per il loro hobby preferito.

Ecco tutti i dettagli su questo attesissimo lancio dal comunicato stampa:

I ladri fantasma tornano in Persona 5 Royal in esclusiva per PlayStation4 il 31 marzo, 2020 con la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition e speciali bundle digitali, sono aperti i pre-order.

I pre-order digitali offriranno come bonus un tema di Persona 5 Royal e tutti i DLC di Persona 5.

La Launch Edition contiene la Limited edition con confezione SteelBook e un tema dinamico PS4.

Sono anche disponibili dei bundle digitali: