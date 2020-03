Xbox Series X: i 16GB GDDR6 RAM miglioreranno le prestazioni e le transizioni

I 16GB di RAM GDDR6 di Xbox Series X miglioreranno notevolmente le prestazioni dei giochi e le transizioni tra l'uno e l'altro saranno praticamente istantanee. Lo ha svelato Terry Malham, senior CEO di Wild Sphere.

Lo studio è celebre per aver recentemente annunciato Gigantosaurus The Game, una nuova avventura basata sulla celebre serie di animazione in CGI Gigantosaurus. In una recente intervista con GamingBolt Terry Malham si è soffermato a parlare della RAM di Xbox Series X. Una caratteristica meno chiacchierata dei famigerati SSD, ma che sarà comunque fondamentale nella prossima generazione di console.

"Questa è una memoria molto più veloce di quella che avevamo a disposizione nella generazione precedente," ha detto Malham. "Questo aiuterà nelle prestazioni generali del gioco. Altrettanto importante, però, è il quantitativo di RAM a disposizione: 16GB. Molti giochi potrebbero stare interamente nella RAM, consentendo in questo modo transizioni istantanee."

In realtà abbiamo scoperto come i GB di RAM a disposizione dei giochi siano "solo" 13.5 ma le transizioni, anche tra un gioco e un altro, saranno effettivamente molto veloci, come abbiamo già potuto vedere con i giochi Xbox One mostrati durante la presentazione.

Gigantosaurus: The Game è ora disponibile per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.