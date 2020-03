Kojima Productions, un dipendente contagiato dal coronavirus

Kojima Productions ha annunciato che un suo dipendente è stato trovato positivo al test per il COVID-19. Lo studio, che ha sede a Tokyo, in Giappone, ha così fatto scattare delle misure di sicurezza atte a evitare il diffondersi del contagio.

Il dipendente è a casa dal 20 marzo e non è più entrato negli uffici di Kojima Productions da allora. Durante l'isolamento gli è stato fatto un tampone da cui è risultato positivo al coronavirus. Kojima Productions sta lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie giapponesi per evitare lo spandersi del contagio. Comunque sia, siccome il dipendente contagiato non era in ufficio all'emergere dei sintomi, gli altri dipendenti di Kojima Productions non sono stati considerati come soggetti entrati a stretto contatto con lui, quindi le autorità non hanno chiesto la chiusura obbligatoria dello studio.

Tuttavia, i dirigenti di Kojima Productions hanno deciso autonomamente di prendere una serie di misure per salvaguardare la salute di tutti i dipendenti: