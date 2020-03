Gigantosaurus Il Gioco è disponile PS4, Switch, Xbox One e Steam: ecco il trailer

Bandai Namco, Cyber Group Studios e Outright Games annunciano che Gigantosaurus Il Gioco è disponibile per PS4, Nintendo Switch, Xbox One (solo in versione digitale) e Steam.

I membri di tutta la famiglia potranno ora divertirsi insieme per un massimo di 4 giocatori in una serie di vivaci mondi preistorici, tra corse, enigmi e sfide epiche, il tutto visibile nel nuovo trailer di lancio.

Sviluppato da Wildsphere Studios, Gigantosaurus: Il Gioco è una nuova e avventura basata sulla celebre serie di animazione in CGI "Gigantosaurus". La serie, attualmente in onda su Disney Junior con la prima stagione in tutto il mondo, è stata appena confermata da The Walt Disney Company, France Télévisions e Super RTL per le stagioni 2 e 3. Nel corso del 2020, la prima stagione sarà trasmessa anche su Netflix e alcuni dei più importanti canali internazionali.

"Gigantosaurus: Il Gioco" consente ai giocatori di esplorare e competere nel vasto mondo preistorico di Gigantosaurus in un'avventura preistorica davvero unica. Impersonate il vostro dinosauro preferito della serie animata, scegliendo tra Rocky, Tiny, Mazu e Bill, mentre scopriranno segreti, risolveranno enigmi e porteranno a termine la propria missione.

La serie animata di "Gigantosaurus" è basata sull'omonimo e celebre libro bestseller di Jonny Duddle. Diretta dal premiato regista Olivier Lelardoux, la serie consente a tutti i bambini in età prescolare di vivere emozionanti e divertenti avventure, mettendosi alla prova ed esplorando il proprio mondo. In ogni episodio, i curiosi e giovani dinosauri cercano di svelare il mistero del "Gigantosaurus", il più grande e feroce dinosauro esistente, intraprendono così un viaggio, affrontando le proprie paure e collaborando per risolvere ogni problema. Mentre il curioso Mazu, il vivace Tiny, il timido Bill e il coraggioso Rocky indagano sul misterioso Gigantosaurus, scopriranno di avere anche qualcosa da imparare da lui.

Un gioco pensato per tutta la famiglia, dunque.