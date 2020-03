Lords of the Fallen 2 su PS5 e Xbox Series X, conferma CI Games

Lords of the Fallen 2 uscirà su PS5 e Xbox Series X, oltre che su PC. A dirlo è stato Marek Tyminski, il presidente di CI Games, in un'intervista rilasciata a un sito polacco, in cui ha confermato che il gioco, annunciato ormai diverso tempo fa, è ancora in realizzazione.

A quanto pare lo sviluppo di Lords of the Fallen 2 ha abbracciato una visione più moderna. Cosa ciò voglia dire non è chiaro, ma CI Games ha licenziato molti sviluppatori nel 2018 e ora è uno studio di dimensioni ridotte, quindi ha dovuto rivedere un po' i suoi piani per il gioco, nonostante l'assunzione di nuove leve avvenuta negli ultimi mesi, probabilmente grazie alle vendite di Sniper: Ghost Warrior Contracts.

Era dall'abbandono del progetto da parte di Defiant Games che non si parlava più di Lords of the Fallen 2, di cui in realtà non è mai stato svelato molto. Il primo Lords of the Fallen è un souls-like sviluppato da Deck 13, lo studio poi passato sulla serie The Surge per Focus Home Interactive.