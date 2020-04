EA combatte la pandemia da Covid-19 coi programmi Stay Home, Play Together e YourCause

EA combatte la pandemia da Covid-19 con due programmi specifici: Stay Home, Play Together è pensato per aiutare il distanziamento sociale attraverso una più altra frequenza di eventi di gioco, mentre EA YourCause serve per fare beneficenza e aiutare chi sta combattendo in prima linea.

Nell'ambito della risposta dell'industry gaming al COVID-19, Electronic Arts ha attivato un programma in cui ha già destinato 2 milioni di dollari a livello globale a beneficio delle comunità locali che si occupano di combattere il coronavirus.

Questo programma di beneficenza intrapreso dall'azienda è chiamato EA YourCause fa in modo che i fondi raccolti dai dipendenti Electronic Arts sostengano le cause locali di cui sono a conoscenza. Con così tante istituzioni in tutto il mondo che hanno bisogno di risorse, molti dei dipendenti EA hanno condiviso le loro idee per supportare le loro comunità, nella speranza di aiutarle con un grande sforzo comune.

In Canada, per esempio, i team hanno donato prodotti per la pulizia agli ospedali locali e fornito supporto alle banche alimentari. In Svezia, ci sono state donazioni di disinfettanti per le mani e maschere per il viso agli ospedali locali e negli Stati Uniti, c'è stato un impulso alimentare virtuale e oltre 8.000 dollari di cibo donati a gruppi di supporto locali.

Questo progetto si aggiunge al programma Stay Home, Play Together. In un momento in cui dobbiamo stare fisicamente separati Electronic Arts sta offrendo ai videogiocatori ancora più esperienze online per consentire di avere più motivi per stare a casa. Nel frattempo utilizza le sue risorse per fornire nuovi tipi di intrattenimento, a partire dal lavoro con i partner di FIFA, NFL, NBA, NHL e UFC per creare nuovi momenti sportivi ed eventi in franchising.

Nell'ambito di questa iniziativa, il team Apex Legends Global Series ha annunciato che stanno incrementando gli eventi online per intrattenere i propri fan. Si tratta di un torneo di beneficenza da $250.000 a sostegno del fondo di risposta COVID-19 della Croce Rossa Internazionale.

EA Sports FIFA 20 ha stretto una partnership con Copa90 per una serie di contenuti imperdibili. La serie, condotta dall'ex difensore centrale della Premier League Rio Ferdinand, riunirà alcuni dei più grandi nomi dello sport e dell'intrattenimento per una partita di FIFA, dove per ogni partita giocata verrà fatta una donazione ad un ente benefico impegnato nella lotta al COVID-19.

Le campagne vedono gli sviluppatori di giochi incoraggiare l'auto-isolamento e il distanziamento sociale attraverso i loro giochi e piattaforme.