Call of Duty: Modern Warfare e Warzone, un trailer presenta la Stagione 3

Activision ha pubblicato un trailer per presentare la Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone, che sarà disponibile gratuitamente da domani 8 aprile su PC, Xbox One e PS4.

Definita il nuovo livello della più grande guerra della storia di Call of Duty, offrirà molti nuovi contenuti, introdotti tramite un corposo aggiornamento che sarà scaricato in automatico.

La Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone ruoterà intorno a un nuovo operatore, Alex, che sarà immediatamente disponibile acquistando il Battle Pass. Vediamo quali saranno gli altri contenuti aggiunti: