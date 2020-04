Call of Duty: Modern Warfare, la Stagione 3 ha una data ufficiale e non solo

La Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare ha una data ufficiale: sarà disponibile a partire dall'8 aprile. Non solo: vedrà il ritorno di uno dei personaggi principali della campagna del gioco.

Segue possibile spoiler sul finale di Call of Duty: Modern Warfare



Si tratta di Alex, che si credeva fosse morto al termine della storia di Call of Duty: Modern Warfare, sacrificandosi per la missione; e invece, miracolosamente, è sopravvissuto.

Non senza conseguenze, tuttavia: nell'immagine promozionale della Season 3 possiamo vedere che il personaggio ha una protesi metallica al posto della gamba sinistra.

Il debutto di un soldato dotato di una protesi nella Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare ha scatenato reazioni molto positive in giro per il mondo, ma dovremo aspettare ancora qualche giorno per sapere quali saranno le novità dell'aggiornamento.