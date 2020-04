Final Fantasy 7 Remake, la versione digitale non sarà disponibile in anticipo

Final Fantasy 7 Remake non sarà disponibile in anticipo con la versione digitale, sebbene il gioco sia già uscito in molti negozi, anche italiani, in formato retail.

Si tratta, se vogliamo, di un ragionamento inverso rispetto a quello fatto da Sony per The Last of Us 2, rinviato insieme a Iron Man VR a causa del coronavirus ma destinato forse a fare il proprio debutto puntualmente su PlayStation Store.

"Sebbene comprendiamo la frustrazione di vedere il gioco già in vendita in alcune zone, il grosso delle copie in distribuzione verso i retailer di tutto il mondo è ancora previsto per un arrivo in linea con l'uscita ufficiale del 10 aprile", ha dichiarato Square Enix in una nota.

"Inoltre modificare la data di pubblicazione della versione digitale in questo momento si tradurrebbe in una serie di problematiche logistiche che potrebbero rovinare il lancio a tutti. Per questo ci atterremo alla già citata data del 10 aprile."

Una situazione tutt'altro che idilliaca, tanto per il publisher quanto per gli utenti, che da qui all'uscita rischiano di beccarsi clamorosi spoiler sul gioco per via del fatto che tante persone lo hanno già completato.