Steam supera i 24 milioni di giocatori online contemporaneamente

Steam continua ad infrangere nuovi record e supera per la prima volta l'incredibile numero di 24 milioni di giocatori online contemporaneamente.

Se c'è qualcuno che in questo periodo storico non si può lamentare, quella è sicuramente Valve. Dopo essere finalmente riuscita a pubblicare un gioco all'altezza della sua fama, stiamo parlando di Half-Life: Alyx, naturalmente, ecco la nostra recensione, l'azienda di Gabe Newell sta continuando ad infrangere nuovi record di giocatori collegati contemporaneamente.

Con la necessità di stare a casa, infatti, in molti hanno costantemente acceso il PC personale e con esso, molto probabilmente, c'è anche il client di Steam. Oltre a ciò anche Counter-Strike: Global Offensive sta macinando nuovi record di giocatori, con Dota 2 e PUBG che stanno registrando solidi numeri. Notevoli anche i risultati di R6S e Football Manager 2020.

Per non sovraccaricare le reti di tutto il mondo, Valve ha deciso di prendere provvedimenti e studiare dei sistemi per scaglionare in maniera intelligente i download di nuovi aggiornamenti durante tutta la settimana.

Visto il trend non ci stupiremmo se tra qualche ora Steam bucasse persino la soglia dei 25 milioni di giocatori contemporanei. Cosa ne pensate?