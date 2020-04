Final Fantasy 7 Remake è già disponibile nei negozi australiani, a quanto pare: la catena EB Games ma anche altre realtà hanno pubblicizzato l'arrivo anticipato del gioco.

La data di uscita ufficiale di Final Fantasy VII Remake è fissata al 10 aprile e non ci sono stati cambiamenti da parte di Square Enix, ma è possibile che quanto stia accadendo sia dovuto alla particolare situazione che tutto il mondo sta vivendo.

Si parlava infatti di un rilascio anticipato di Final Fantasy 7 Remake in versione digitale, con pre-caricamento attivo qualche giorno prima, e magari la mossa dei retailer australiani è tesa a contrastare questo tipo di concorrenza.

Nella realtà dei fatti stanno saltando molte regole, come prevedibile: le vendite digitali hanno per forza di cose preso il sopravvento e i retailer ancora aperti si difendono come possono, con il supporto dei distributori.

Final Fantasy VII Remake è il remake del celebre episodio della serie Square Enix. L'originale Final Fantasy VII è un videogioco di ruolo giapponese pubblicato nel 1997 da Square per PlayStation e portato in seguito anche su PC Windows, Xbox One, PlayStation 4.

La trama di Final Fantasy VII ruota attorno alle vicende del protagonista, Cloud Strife, un mercenario che farà parte inizialmente di un'organizzazione di ecoterroristi chiamata AVALANCHE, intenzionata a fermare le malvagie attività della compagnia Shinra.