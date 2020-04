Migliori cuffie wireless - Aprile 2020

Le cuffie wireless sono un ottimo accessorio per il nostro smartphone, sopratutto per gli amanti della musica in mobilità. Grazie alle moderne tecnologie utilizzate, le cuffie wireless (anche quelle più economiche), offrono un qualità audio decisamente elevata. I modelli disponibili sul mercato sono veramente numerosi e spesso ci si trova in difficoltà durante l'acquisto di questi dispositivi. In questa guida d'acquisto andremo a vedere quali sono i migliori prodotti in diverse fasce di prezzo, in modo da accontentare qualsiasi tipo di esigenza.

Come scegliere le cuffie adatte a voi? Esistono centinaia di modelli di cuffie wireless sul mercato, ma ognuno di essi può essere valutato basandosi sulle seguenti caratteristiche principali:

Qualità del suono : probabilmente la più importante di tutte, la qualità del suono è un parametro decisamente rilevante nella scelta delle cuffie. Nelle schede tecniche abbiamo dato particolare attenzione sui driver, valore dell'impedenza e le frequenze.

: probabilmente la più importante di tutte, la qualità del suono è un parametro decisamente rilevante nella scelta delle cuffie. Nelle schede tecniche abbiamo dato particolare attenzione sui driver, valore dell'impedenza e le frequenze. Riduzione del rumore ed altre funzioni : molti modelli sono in grado di ridurre il rumore esterno per migliorare la qualità dell'ascolto. Inoltre, possono essere implementate tecnologie come il supporto al Dolby Atmos, Hi-Res Audio, supporto agli assistenti virtuali Google, Alexa, Siri ecc.

: molti modelli sono in grado di ridurre il rumore esterno per migliorare la qualità dell'ascolto. Inoltre, possono essere implementate tecnologie come il supporto al Dolby Atmos, Hi-Res Audio, supporto agli assistenti virtuali Google, Alexa, Siri ecc. Autonomia : essendo delle cuffie portatili, l'autonomia è fondamentale per diverse sessioni prolungate di ascolto. Allo stesso tempo è bene valutare anche il tempo di ricarica delle cuffie.

: essendo delle cuffie portatili, l'autonomia è fondamentale per diverse sessioni prolungate di ascolto. Allo stesso tempo è bene valutare anche il tempo di ricarica delle cuffie. Design e comodità: il fattore estetico non è da trascurare nella scelta delle cuffie, sopratutto perché è spesso legato anche alla comodità. Vengono distinti due tipologie principali di cuffie, quelle over-ear e quelle on-ear.

Migliori cuffie sotto i 50€ JBL T450 BT Questo modello economico on-ear di JBL rappresenta un discreto compromesso tra qualità e prezzo. Le JBL T450 BT sono dotate di tecnologia PureBass, molto apprezzata dai clienti. La qualità sonora è buona con dei driver da 32 millimetri e l'autonomia regge 11 ore di ascolto continuo. Supporta il Bluetooth 4.0 ed è possibile controllare l'ascolto tramite i tasti posti sul padiglione destro. Bluedio T2S Bluedio con le T2S ha realizzato un buon modello on-ear da un design semplice e moderno. Supportano il Bluetooth 4.1 e hanno un'autonomia che garantisce 40 ore di utilizzo. Sono comode da indossare e anche facili da trasportare grazie al design che ne permette la chiusura. Mancano chiaramente le funzioni più avanzate come la cancellazione del rumore.

Migliori cuffie sotto i 100€ JBL E50 BT Modello over-ear praticamente irraggiungibile dagli altri concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Le JBL E50 BT con i driver da 50 millimetri e la tecnologia PureBass hanno come unico difetto un design non proprio elegante e delle dimensioni piuttosto sostenute. L'autonomia di queste cuffie wireless dura circa 18 ore di ascolto continuo. Sotto la scocca delle cuffie si nasconde anche un microfono e la tecnologia ShareMe, per l'ascolto contemporaneo con due paia di cuffie compatibili. Jabra Move Uno modello piccolo e compatto di cuffie on-ear. Grazie al suo design elegante e minimale, queste Jabra Move possono essere facilmente trasportate in giro. L'autonomia non è eccezionale, ma garantisce comunque 8 ore di ascolto continuo. È disponibile in varie colorazioni ed è compatibile con numerosi dispositivi, grazie allo standard Bluetooth 4.0.

Migliori cuffie sotto i 200€ Marshall Monitor Bluetooth Le Marshall Monitor Bluetooth sono delle cuffie over-ear adatte per coloro che vogliono qualcosa in più, senza eccedere con la spesa. I driver da 40 millimetri garantiscono una qualità di ottimo livello, ai quali si aggiunge anche la tecnologia aptX. L'autonomia regge 30 ore di ascolto continuo, mentre il design e la comodità sono sicuramente eccezionali. Plantronics BackBeat PRO 2 Il punto di forza di queste Plantronics BackBeat PRO 2 sono sicuramente i padiglioni over-ear molto grandi, che garantiscono un'ottima qualità. Il loro design non è accuratissimo, sono infatti piuttosto grandi ed il peso si sente. L'autonomia è buona con 24 ore di ascolto continuo senza il bisogno di ricaricarla. Bowers & Wilkins P5 Un'altra marca che non ha bisogno di presentazioni con queste Bowers & Wilkins P5 molto "old-school". Il design può piacere o meno, ma la qualità audio dei padiglioni on-ear è indiscutibile, grazie anche alla tecnologia aptX. I driver misurano 40 millimetri, ma manca ancora la riduzione del rumore. L'autonomia è nella media con 17 ore di ascolto continuo.