Migliori TV - Aprile 2020

Quali sono i migliori TV top di gamma, ma anche le migliori TV 8K, 4K, HDR e 3D in una lista divisa per qualità prezzo per guardare film, serie, programmi e giocare con un televisore che gli renda giustizia.

Una casa non è una casa senza una buona TV. E per noi videogiocatori da divano avere a disposizione una televisione che renda giustizia ai nostri titoli preferiti, in 4k o magari anche 8k, perché no, è decisamente un must. Vedremo in questa lista le migliori TV disponibili ad aprile 2020, top di gamma ma anche più economiche in una lista divisa per qualità prezzo.

Scegliere la miglior TV Ma come si può scegliere la miglior TV per le proprie esigenze? Bisogna tenere in considerazione diversi fattori:

Dimensioni in pollici: Un televisore importante deve avere anche e soprattutto una dimensione consona all'utilizzo

Fascia di prezzo: Non tutti i televisori sono per tutte le tasche. Più performance significano quasi sempre prezzo più elevato.

Tecnologia adoperata: ci sono diverse tecnologie da poter prendere in considerazione, quindi è sempre meglio conoscerne almeno qualcuna, tipo quantum dot oppure l'HDR.

Risoluzione: 4k, 8k o uhd?

Audio: Molte volte chi acquista una TV si affida all'audio incorporato del dispositivo. Ma cos'è questo fantomatico 4K? Citiamo testualmente Wikipedia: "Il 4K (chiamato dalla Blu-ray Disc Association anche Ultra HD) è uno standard per la risoluzione della televisione digitale, del cinema digitale e della computer grafica. Il nome "4K" (4 mila), indica l'approssimazione della sua risoluzione orizzontale, pari a 4096 o 3840 pixel; il fatto che il nome richiami la risoluzione orizzontale è l'esatto contrario di quanto fatto per i suoi predecessori: il 720p e il 1080p erano così stati denominati per indicare il numero esatto di pixel sull'asse verticale, in analogia alle trasmissioni analogiche per le quali veniva indicato il numero di righe tracciate sul cinescopio. Nel quadro della convenzione precedente, uno schermo 4K UHDTV andrebbe denominato 2160p e l'adozione della nomenclatura "4K" rispecchia probabilmente strategie di marketing atte a sottolineare una evoluzione maggiore di quella effettiva. Vediamo dunque le migliori tv in circolazione per fascia di prezzo e risoluzione, non tralasciando ovviamente anche gli altri aspetti fondamentali.

Migliori TV di fascia alta Samsung Q90R QLED TV (2019) Se pensate che non possa reggere il confronto con una tv OLED sbagliate di grosso. Il suo angolo di visione è decisamente all'altezza dei cugini più blasonati e il dimming localeriesce ad offrire dettagli sugli scuri veramente notevoli grazie anche al filtro Ultra Black Elite che riesce anche a respingere la luce in maniera eccellente. Invece quando si tratta di HDR non ha quasi rivali con immagini talmente dettagliate che tolgono il fiato con i loro dettagli e gamma dinamica. In realtà la nostra unica vera critica sarebbe che, a differenza di alcuni concorrenti, il Q90 non supporta Dolby Vision. Tuttavia, sotto tutti gli altri aspetti, Samsung Q90 è assolutamente straordinaria, e porta il QLED a un altro livello. Caratteristiche: Qualità dell'immagine superba



performance HDR incredibile



Angoli di visione più ampi



Piattaforma smart altamente comprensibile



Niente Dolby Vision

LG OLED77C8 Questo LG è a tutti gli effetti un capolavoro di tecnologia. Si tratta di un TV OLED (in questo caso da 77 pollici). È dotato di un nuovo chip α9 realizzato da LG per permettere sempre di garantire la migliore qualità dell'immagine in ogni momento. Supporta ovviamente la riproduzione di filmati 4K HDR e offre molte funzionalità avanzate come l'intelligenza artificiale integrata nei comandi vocali e il supporto di una modalità Gallery se volete appendere questo TV al muro come se fosse un quadro. Caratteristiche: Qualità dell'immagine impressionante ad alto contrasto

Design accattivante

Prezzo giusto per un televisore OLED di questa qualità

Leggero disturbo sporadico dell'immagine

Non così luminoso come gli schermi LCD

Sony KD65AF9 OLED La serie AF9 è una versione migliorata e in parte corretta della serie AF8. Il prodotto rende giustizia alla qualità della ricerca e la cura dei dettagli del suo progetto. Il design è praticamente un perfezionamento di quello progettato nel 2017 per la serie A1. I cambiamenti attuati hanno migliorato un prodotto che funziona ancora benissimo, a circa tre anni dalla presentazione del primo OLED di casa Sony. Le scelte di design probabilmente non verranno viste di buon occhio da tutti, ma è innegabile che AF9 fa la sua sporca figura, grazie anche alla sua base inclinata verso il retro. Le caratteristiche: Elevata qualità dell'immagine in SDR e HDR

Il processore X1 Ultimate è il riferimento per il mercato TV

Compatibilità con HDR10, HLG e Dolby Vision

Tone mapping dinamico in HDR

Il Motionflow conferma le sue qualità nel gestire le immagini in movimento

Buona qualità del suono grazie ad Acoustic Surface Audio+

Android TV è molto reattivo

Ottima costruzione e design...

...Anche se lo schermo inclinato non piacerà a tutti

I controlli per SDR e HDR non sono ancora indipendenti

Il telecomando non è altezza del TV

Migliori TV di fascia media Samsung UE55F6800 TV LED La miglior TV di fascia media è senza dubbio il Samsung TV LED serie 6. Con il suo Smart Hub raccoglie tutte le vostre app in un unico luogo e le organizza intuitivamente in cinque chiare e complete pagine, tutto riunito in un'unica interfaccia, coerente e facile da usare. Chiarezza e profondità dell'immagine decisamente buone grazie al Clean Motion Rate. Caratteristiche: Diagonale schermo: 139,7 cm (55 ")

Risoluzione schermo: 1920 x 1080 pixel

Compatibilità 3D Smart TV

Tecnologia di interpolazione movimento: CMR (Clear Motion Rate) 400

Sistema di formattazione del segnale digitale: DVB-C , DVB-S2, DVB-T2.

Panasonic TX-58GXW804 Sicuramente una delle poche TV da 58 pollici che è riuscita a colpirci. Grazie alla funzione Bluetooth Audio Link potrete collegare dispositivi audio esterni per potenziare ulteriormente la qualità del suono. con il Sintonizzatore Quattro avete anche la possibilità di elaborare qualsiasi tipo di segnale dal cavo al satellite passando per l'antenna. Panasonic poi mette a nostra disposizione l'app HD + HbbTV la cui funzione è quella di unire programmi e contenuti della televisione a quelli presenti online. Interessante anche la possibilità di connettere Alexa o Google Assistant per controllarla tramite i comandi vocali. Le caratteristiche: Estetica leggera, lineare ed elegante: lo schermo è ultra sottile con delle cornici quasi invisibili, per un ampio spazio di visione;

Schermo con retroilluminazione LED, risoluzione UHD 4K ed il Multi HDR Ultimate, che supporta tutti i formati HDR più importanti;

Nuovo Processore HXC ottimizzato direttamente dai coloristi di Hollywood per offrire una qualità di visione al top di gamma;

Due altoparlanti integrati con una potenza di 20 Watt ed i sistemi Dolby Atmos e Cinema Surround Sound Plus.

Migliori TV fascia bassa Sharp AQUOS Android 9.0 Un televisore in grado di restituire immagini 4K, al prezzo della Sharp AQUOS Smart TV, fino a qualche anno fa era poco più che un sogno. Ora invece è realtà. Lo schermo 4K da 40 pollici ha prestazioni veramente buone, non a livello dei top di gamma da diverse migliaia di euro, certo, ma sicuramente paragonabili a quelle di televisori che si fanno pagare anche il doppio. Su un 40 pollici come questo, la differenza tra 4K e FullHD è percettibilissima anche agli occhi dei meno esperti in materia. La definizione c'è tutta, così come la resa cromatica, veramente apprezzabile su un prodotto di questa fascia di prezzo. Gli angoli di visione sono piuttosto limitati, questo è vero, ma è un limite che non inficia assolutamente l'esperienza complessiva. Presente anche l'HDR, che lavora anche piuttosto bene, nonostante sia qui presente in versione piuttosto basica e poco personalizzabile. Nello specifico, soffre con ingresso video esterni (come le consolle ad esempio), mostrando talvolta qualche piccolo artefatto. Qualità di immagine veramente di qualità, ma l'audio di AQUOS non è proprio al livello della qualità video. Così come anche tutte le funzioni smart, che sono comunque presenti, cosa rara per questa fascia di prezzo. Le caratteristiche: Applicazioni android TV

Interfaccia utente Android TV

Assistente vocale Google

HDR