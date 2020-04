Animal Crossing: New Horizons, modalità Battle Royale in arrivo con un aggiornamento gratuito

Che Nintendo stesse valutando la possibilità di sviluppare un proprio Battle Royale era già nell'aria, ma di certo non ci saremmo aspettati un annuncio così repentino. Apprendiamo in queste ore che uno degli ultimi first party della società, Animal Crossing: New Horizons, riceverà nei prossimi mesi una modalità di gioco estremamente simile a quella che tanto ha reso famoso Fortnite Battaglia Reale.

Si tratta di una scommessa importante su una Nintendo Switch già in attesa di Ninjala, ed è praticamente certo che molti giocatori storici del franchise di Animal Crossing storceranno il naso, ma tant'è: la modalità Battaglia Reale di Animal Crossing: New Horizons arriverà la prossima estate, tramite aggiornamento gratuito. Si tratterà di una vera e propria espansione, che aggiungerà una nuova isola appositamente dedicata alla nuova modalità di gioco: non preoccupatevi dunque, perché le partite con gli amici non devasteranno il vostro villaggio tanto faticosamente costruito.

Nintendo ha anche rilasciato qualche immagine in anteprima: per ora dovremo accontentarci, dato che non pare sarà disponibile una beta pubblica, non per il momento almeno. Questa prima immagine mostra una ruota degli strumenti rivista, la stessa che è possibile acquistare da Toom Nook per riporre gli oggetti; chiaramente verrà adibita ad inventario per le armi di gioco presenti, tutte realizzate con lo stile spensierato che ha reso famosa la serie di animaletti Nintendo.

Qui di seguito invece viene mostrata la schermata di eliminazione della modalità Battle Royale di Animal Crossing: New Horizons. Nintendo ha ribadito che il gioco non presenterà una violenza in alcun modo eccessiva, né sangue: una volta colpiti dai nemici, il proprio personaggio verrà mostrato come se punto dalle api, per poi essere escludo dal match in questione. Sarà richiesto un abbonamento attivo al Nintendo Switch Online per poter giocare, ovviamente.

Cosa ne pensate della nuova modalità di gioco simil Fortnite per Animal Crossing: New Horizons? Completamente fuori luogo, o scelta necessaria data l'evoluzione del genere nell'ultimo periodo? Ricordiamo che il lancio di Call of Duty Warzone, del resto, è ancora recentissimo.

Buon primo aprile 2020 a tutti, adesso potete tirare un sospiro di sollievo.