Twitch, Amouranth bannata di nuovo per contenuti sessualmente suggestivi

La streamer Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa è stata bannata di nuovo da Twitch e il suo canale è stato sospeso. Il motivo del ban non è stato ancora chiarito completamente, ma si parla per l'ennesima volta di contenuti sessualmente suggestivi, come da lei stessa raccontato nel suo canale Discord, dove ha parlato di5 ban per qualcosa accaduto durante una trasmissione dalla sua palestra.



Amouranth è una streamer molto nota su Twitch, che vanta più di 1,5 milioni di seguaci. Dopo aver iniziato con i videogiochi, si è aperta ad altri tipi di contenuti, come balli, fitness e tutti quelli che le consentono di mettere bene in mostra le sue forme. Secondo alcuni il suo obiettivo è solo quello di attirare il pubblico sul suo Patreon, dove sostanzialmente vende contenuti porno. Va anche detto che visto l'alto numero di seguaci che si porta dietro, Amouranth potrebbe vivere anche solo di streaming. Probabilmente farsi cacciare ogni tanto fa parte del gioco.



Amouranth non è nuova a proporre contenuti controversi. Recentemente era stata scambiata per una prostituta durante uno streaming IRL (in real life), mentre in passato fu cacciata per aver mostrato la sua vagina duranta una trasmissione. Comunque non temete perché il ban di Amouranth dovrebbe durare al massimo tre giorni, quindi potremo tutti tornare a rivederla presto in streaming.