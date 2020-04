Red Dead Online premia i commercianti con il 50% di PE del Ruolo

Red Dead Online questa settimana ha deciso di premiare i commercianti e il loro vitale ruolo nel gioco conferendogli il 50% di PE del Ruolo in più in missioni di vendita. In più, con l'aggiornamento di questa settimana, arriverà una nuova Serie in evidenza, sconti sulle espansioni da Distillatore e altro.

Rockstar Games ha deciso che questa settimana gli aspiranti commercianti e imprenditori saranno destinati al successo. I Commercianti, infatti, possono ricevere il 50% di PE del Ruolo in più in missioni di vendita, missioni di rifornimento ed eventi Free Roam da Commerciante.

I Distillatori, invece, possono ricevere il 50% di PE del Ruolo in più in tutte le missioni di vendita, missioni della Storia e missioni da contrabbandiere da Distillatore.

Inoltre ci sono novità anche per la Serie in evidenza: si tratta di una variante esplosiva di Arma a scelta. Ottienete punti extra eliminando gli avversari con le armi più esplosive del vostro equipaggiamento. La riserva Wapiti nell'Ambarino si unisce alla selezione di luoghi a rotazione di questa settimana.

Le novità non si fermano qui, dato che arrivano anche tutta una serie di sconti. I contrabbandieri possono ampliare la loro clientela con offerte su una serie di aggiunte tra cui il Saloon e la Banda del Saloon, mentre i fuorilegge e i vigilanti possono sfruttare gli sconti su selle, box per la stalla, articoli dei Ruoli e altro.

Eccoli: