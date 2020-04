Dead by Daylight Mobile, la recensione

Nel secondo caso la visuale è invece in terza persona, ma le prerogative sono praticamente quelle di un survival horror passivo, in cui si può scappare e ci si può nascondere, ma non reagire agli attacchi. L'obiettivo naturalmente cambia: attivare i quattro dispositivi che aprono l'unica via d'uscita dalla mappa e attraversarla per salvarsi.

Nel primo caso ci si muove infatti utilizzando una visuale in prima persona, sfruttando percezioni speciali per trovare le nostre prede, atterrarle, afferrarle e appenderle a un gancio, letteralmente, in attesa che la morte li colga.

Il multiplayer asimmetrico sviluppato da Behaviour Interactive ha fatto il proprio debutto su iOS e Android da qualche giorno, e considerato il grande successo che il gioco ha riscosso soprattutto su PC sarebbe stato un peccato non provarlo anche in questa sua ennesima incarnazione.

La recensione di Dead by Daylight Mobile ci catapulta in una dimensione oscura e inquietante, alle prese con una sorta di perverso nascondino in cui un potente e letale killer ha il compito di trovare e uccidere quattro malcapitati prima che riescano a fuggire.

Purtroppo capita molto spesso che il sistema si "inceppi", ovverosia che la visuale non si sposti correttamente mentre camminiamo e ciò crea una legnosità e una macchinosità che minano pesantemente l'esperienza. Il gioco non supporta i controller Bluetooth né lo farà in futuro, a quanto pare: una scelta mirata a non frammentare l'utenza, specie in un momento delicato come questo.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla fruizione in mobilità, visto che Dead by Daylight Mobile va giocato preferibilmente utilizzando un paio di cuffie o degli auricolari per poter avvertire i rumori e reagire prontamente ad essi. Per fortuna gli autori hanno enfatizzato in questa versione la resa visiva delle percezioni, e così ogni suono ha un corrispondente elemento grafico a renderci un po' più facili le cose.

Ebbene, ottenere questo tipo di coordinazione su mobile non è purtroppo semplice, e così il gioco si pone in maniera molto differente a seconda che si assuma il ruolo delle vittime o del carnefice, in quest'ultimo caso trovando una maggiore libertà e semplicità d'azione (a fronte di tempistiche più lunghe per il matchmaking) potendo gestire le proprie risorse in solitaria.

Con un'unica modalità disponibile, Dead by Daylight Mobile consente di familiarizzare subito con le dinamiche dei match, che come detto utilizzano una formula asimmetrica, un quattro-contro-uno che tuttavia non mette affatto tutti i partecipanti sullo stesso piano e si basa dunque sul rispetto dei ruoli. Il punto fondamentale, tuttavia, è che i sopravvissuti devono assolutamente collaborare, pena la disfatta: quando il killer ne tramortisce uno e lo appende a un gancio, gli altri possono intervenire per liberarlo e finanche curarne le ferite così da ripristinare la sua capacità di movimento. Il problema è che tutto ciò richiede tempo, ed è dunque necessario che contemporaneamente qualcun altro attiri il nemico, allontanandolo dalla posizione del giocatore in difficoltà.

Realizzazione tecnica

Dead by Daylight non è mai stato un gioco visivamente spettacolare e non ci aspettavamo certo un'inversione di rotta proprio in concomitanza con il debutto sui dispositivi iOS e Android, che si conferma un mix di alti e bassi. Il frame rate, regolabile a 30 o 60 fotogrammi al secondo, si mantiene piuttosto stabile durante i match e l'atmosfera generale è inquietante, specie se si utilizzano le cuffie per aumentare il coinvolgimento. I modelli poligonali appaiono però spigolosi e datati, ma soprattutto le texture sono di qualità infima e contribuiscono a creare una netta sensazione di "sporco" che si riflette in particolare sugli scenari, molto confusionari sul fronte del design.

A proposito di modifiche rispetto alle altre versioni, ci troviamo in questo caso di fronte a una tradizionale produzione freemium, scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, ma ovviamente basata su di un modello che punta in maniera abbastanza evidente alla monetizzazione. Si può giocare anche senza spendere denaro, sia chiaro, ma la strada per l'ottenimento dei personaggi e dei killer appare davvero lunga e tortuosa, con i prezzi per lo sblocco immediato dei contenuti che appaiono abbastanza alti: parliamo di 5,49 euro per ogni nuovo villain.