Call of Duty: Modern Warfare è il gioco più venduto negli USA nel 2020

Stando agli ultimi dati di NPD, Call of Duty: Modern Warfare è il gioco più venduto del 2020 in America del Nord, almeno finora. L'ultimo capitolo della saga COD si trova subito sopra ad Animal Crossing: New Horizons e Dragon Ball Z: Kakarot. A marzo 2020 le vendite del titolo di Activision hanno superato il record della serie per lo stesso mese, segnato a marzo 2010.

Da notare che un'altra grossa uscita dell'anno, Resident Evil 3, ha conquistato soltanto la settima posizione. Si tratta di un ottimo risultato per Call of Duty: Modern Warfare, che però ha diverse spiegazioni, oltre al fatto che gli americani amano alla follia la serie.

La prima è che il 2020 non è per ora un anno ricchissimo di uscite. Non per niente in classifica si trovano altri titoli del 2019 come NBA 2K20 e Star Wars Jedi: Fallen Order, nonché altri molto più vecchi come l'immancabile GTA 5 e l'altra presenza fissa Mario Kart 8 Deluxe. La seconda è che il lockdown per la pandemia da coronavirus favorisce sicuramente i titoli multiplayer. La terza è il lancio di Call of Duty: Warzone che, pur essendo gratuito, ha ridato slancio anche al gioco base.