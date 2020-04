Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è uscito prima su PS4 perché Sony lo ha finanziato

Stando a un resoconto di The Gaming Revolution, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è uscito prima su PS4 perché Sony avrebbe in parte finanziato il progetto. Sostanzialmente Sony avrebbe pagato per avere l'esclusiva temporale di un mese.

Stando a quanto svelato, l'accordo riguarderebbe anche Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered, che subirà un trattamento simile a quello subito dal secondo capitolo, ossia sarà rimasterizzata solo la campagna single player, priva del multiplayer. Da specificare che la remaster di Modern Warfare 3 non è stata ancora annunciata, nonostante i numerosi rumor che la riguardano. Del resto potrebbe fare la fine di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ed essere praticamente svelata al lancio.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere le informazioni con le dovute cautele, perché non sono ufficiali. Comunque sia The Gaming Revolution si è più volte dimostrata una fonte affidabile di notizie sulla serie Call of Duty, quindi possiamo dargli tranquillamente il giusto credito. C'è poi da dire che non stupisce sapere che Sony abbia pagato per l'esclusiva temporale di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, anche perché altrimenti perché Activision avrebbe dovuto concedergliela?

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è disponibile per PS4 e lo sarà dal 30 aprile anche per PC e Xbox One.