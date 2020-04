Assassin’s Creed: Valhalla è il nome dell’Assassin’s Creed vichingo, domani il teaser

Dopo una lunga maratona nella quale l'artista australiano BossLogic ha disegnato il logo del gioco e il protagonista, abbiamo la possibilità di condividere le prime informazioni di Assassin's Creed: Valhalla, il nuovo capitolo della serie di Ubisoft. Domani 30 aprile alle 17 in punto sarà pubblicato il primo teaser del gioco.

In attesa dell'annuncio ufficiale che sarà fatto nella giornata di domani alle 17, sappiamo che il nuovo protagonista di Assassin's Creed: Valhalla sarà un guerriero vichingo, diviso tra la sua terra e quella che sembra essere l'Inghilterra, la vittima prediletta delle razzie del suo popolo.

Come si diceva da tempo, infatti, la nuova ambientazione sarà quella norrena, coi miti e le tradizioni vichinghe, già al centro di giochi come God of War o The Banner Saga, a fare da sfondo alle avventure dei protagonisti. Il periodo preso in considerazione sembra aggirarsi in torno all'anno mille, ovvero quando i vichinghi presero mira i regni d'Inghilterra. Il protagonista potrebbe essere un novello Ragnarr Loðbrók, il leggendario re vichingo conosciuto (anche) grazie alla serie televisiva Vikings.

Albione, presumibilmente, sarà il luogo dove i vichinghi finiranno in mezzo all'eterna lotta tra Assassini e Templari, intrecciando così la storia e le loro tradizioni con quella dei vari Altair ed Ezio Auditore. Inoltre la presenza delle tipiche navi vichinghe fa immaginare che ci saranno nuovamente delle intense battaglie navali.

Tra i dettagli che non siamo riusciti a dedurre dal lavoro di Bosslogic è se c'è il ritorno della Lama Celata, la terribile quanto iconica arma che da sempre caratterizza i guerrieri che appartengono al Credo. Una mancanza che si è sentita in Assassin's Creed Odyssey e che speriamo sarà colmata in Assassin's Creed: Valhalla. Il protagonista, però, ha alle spalle un'aquila, un "compagno di viaggio" ormai usuale per la serie, e nella faretra delle frecce.

Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore. Al momento quello che sappiamo è che domani 30 aprile 2020 alle 17:00 arriveranno nuove informazioni di Assassin's Creed: Valhalla. Restate con noi per tutti i dettagli!