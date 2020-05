Animal Crossing: New Horizons, Valentino e Marc Jacobs vestono il gioco di Nintendo

Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto dei vestiti da alcuni marchi prestigiosi della moda come Valentino e Marc Jacobs. La recente esclusiva per Nintendo Switch è diventato un tale fenomeno culturale da aver attirato l'attenzione del mondo della moda.

Valentino e Marc Jacobs hanno unito le forze con Animal Crossing Fashion Archive, una pagina Instagram creata da entusiasti della moda, per donare i loro modelli e farli indossare dai personaggi del gioco.

Già il mese scorso Kara Chung, fondatrice dell'Animal Crossing Fashion Archive, aveva svelato in un'intervista a VICE di essere al lavoro con alcuni artisti per portare le loro opere in Animal Crossing: New Horizons. Ora eccoci qua ad ammirare le opere di Valentino a Marc Jacobs.

Per inciso, Valentino ha riprodotto alcuni capi della sua collezione primavera estate 2020, mentre Marc Jacobs sei dei suoi abiti. Se vi interessano, potete ottenerli usando i codici nella sartoria della sorelle Able, riportarti in alcuni tweet dei profili Twitter dei due marchi.

Profilo Twitter di Valentino

Profilo Twitter di Marc Jacobs

We partnered with the Animal Crossing Fashion Archive Instagram to bring some of our favorite #THEMARCJACOBS pieces to #AnimalCrossing 💖 pic.twitter.com/ImmhmCDc2u — Marc Jacobs (@marcjacobs) May 2, 2020