Twitch, Amanda Cerny sotto attacco per aver elemosinato abbonamenti

Amanda Cerny è sotto attacco per aver elemosinato abbonamenti durante una live su Twitch. La Cerny è un volto noto dei social, con più di due milioni di seguaci su YouTube e ventisei milioni su Instagram. Su Twitch però, il successo sembra non arriderle.

Così la nostra ha deciso di giocarsi il tutto per tutto promettendo dei live stream a cadenza regolare nel caso avesse raggiunto i 500 abbonati. "Dobbiamo raggiungere i 500 abbonati," ha detto la ragazza guardando verso la telecamera, aggiungendo poi: "È l'unico modo per convincermi a seguire una pianificazione regolare degli streaming. Tipo... non so cosa dirvi."

Guardando la clip (la trovate allegata al tweet in fondo alla notizia) in molti hanno notato come la Cerny sembri effettivamente elemosinare per gli abbonamenti e l'hanno fatto diventare virale, additandola a esempio negativo di comportamento rapace su Twitch.

Amanda si è però giustificata dicendo che non stava elemosinando nulla e che in caso non avesse raggiunto l'obiettivo non avrebbe abbandonato Twitch, ma avrebbe semplicemente continuato a fare degli streaming senzaseguire un calendario regolare. Insomma, l'organizzazione richiede la classica leva economica.

Qualcuno le ha fatto notare che la regolarità è in realtà un ottimo modo per ottenere abbonamenti, ma lei ha risposto più o meno allo stesso modo di prima, dicendo cioè che vuole continuare a fare degli streaming, ma che per dedicargli del tempo fisso tutti i giorni vuole prima raggiungere i 500 abbonati, dando un senso all'attività.