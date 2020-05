Call of Duty: Warzone su PS5 e Xbox Series X, uscita confermata ufficialmente

Call of Duty: Warzone approderà anche su PS5 e Xbox Series X: l'uscita del battle royale sulle nuove piattaforme è stata confermata ufficialmente da Infinity Ward.

"Il nostro piano è di far restare Call of Duty: Warzone in circolazione per un bel po' di tempo, dunque non appena le prossime console saranno disponibili sono sicuro che le supporteremo", ha detto il narrative director Taylor Kurosaki nel corso di un'intervista.

Brutte notizie invece per i possessori di Google Stadia: Kurosaki ha dichiarato che al momento non ci sono piani per portare il gioco sulla piattaforma streaming.

Infine, il narrative director ha fornito qualche indizio su ciò che vedremo nella Stagione 4 di Call of Duty: Warzone, dai segreti legati alle zone più misteriose di Verdansk all'introduzione di nuove modalità.

Quest'ultimo è un aspetto dell'esperienza che il team di sviluppo tiene in grande considerazione, sperimentando laddove possibile stipulazioni inedite anche e soprattutto grazie all'espediente dei contenuti a tempo limitato.