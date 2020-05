PS5: il Tempest Engine alleggerirà il carico sulla CPU, dicono gli autori di Hellpoint

Il Tempest Engine di PS5 alleggerirà il carico sulla CPU grazie all'accelerazione hardware, liberando importanti risorse che la nuova console Sony potrà utilizzare per altri compiti.

A sottolineare questa interessante feature è stato Marc-André Jutras, technical director presso Cradle Games, il team autore del promettente Hellpoint, un soulslike sci-fi che unisce Dark Souls e Dead Space.

"L'audio 3D è in giro ormai da un bel po' di tempo" ha detto Jutras. "È possibile utilizzare questa tecnologia anche sulle attuali console, ma non molti giochi lo fanno perché richiede un grosso impegno da parte della CPU, essendo calcolato via software."

"Tuttavia tale feature potrà ora contare sull'accelerazione hardware, dunque non ci sarà davvero motivo di non utilizzarla. Per noi significa che il sonoro su PS5 potrà essere migliorato tramite un semplice interruttore, a patto ovviamente di possedere un impianto audio adeguato."

"Significa anche che potremo liberare la CPU da questi impegnativi calcoli. Se entrambe le prossime console avessero lo stesso identico processore, quello in grado di assegnare un compito all'accelerazione hardware risulterebbe avvantaggiato, ottenendo un enorme boost."