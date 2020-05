PlayStation VR 2 su PS5, il prototipo dei controller mostrato in video da Sony

PlayStation VR 2 potrebbe portare su PS5 un alto grado di innovazione, specie per quanto concerne i controller: lo dimostra l'interessante tech demo pubblicata da alcuni ricercatori Sony.

Il video, realizzato da Kazuyuki Arimatsu e Hideki Mori, entrambi al lavoro per la divisione PlayStation, mostra quello che potrebbe essere il prototipo dei controller di PlayStation VR 2.

Parliamo di dispositivi dotati di un sistema di rilevazione molto sofisticato, che consente di tracciare con grande precisione la posizione di tutte le dita della mano che impugna l'apparecchio, fissato al dorso con una cinghia.

Ciò consente in pratica di rappresentare sullo schermo delle mani perfettamente funzionali, in grado di afferrare qualsiasi tipo di oggetto con vari gradi di pressione per via del controllo delle singole dita.

La cosa interessante è che per ottenere un risultato del genere gli ingegneri non hanno dovuto utilizzare sensori esterni, a tutto vantaggio della praticità dell'esperienza: un elemento chiave per il successo di PlayStation VR 2 e, in generale, dei visori per la realtà virtuale.

Sappiamo che PlayStation 5 sarà compatibile con l'attuale PlayStation VR, ma sappiamo anche che Sony lo considera un hardware vecchio e sa di doverlo cambiare. Il debutto di PSVR 2, insomma, dovrebbe essere solo una questione di tempo.