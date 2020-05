PS5 supporterà le feature RDNA 2 e altre esclusive della console, dice un insider

PS5 supporterà pienamente l'architettura RDNA 2 e tutte le sue feature, ma vanterà anche funzionalità esclusive stando a quanto riportato su Twitter dall'insider Tidux.

Si tratta di una fonte dal curriculum contrastante, diciamo così, e che anche in questo caso non ha mancato di sollevare qualche perplessità e un po' di sarcasmo. Tidux ha infatti attribuito a PlayStation 5 specifiche tecniche legate all'architettura RDNA 3, che tuttavia... non esiste ancora.

Cerchiamo dunque di ragionare sul post dell'insider prendendo queste informazioni con le pinze ma senza eccessivi pregiudizi. L'adozione dell'architettura RDNA 2 su PS5, per dirne una, è stata finora confermata da più fonti.

Ciò confermerebbe a sua volta il supporto del Variable Rate Shading, che è una delle caratteristiche principali di tale tecnologia, e di cui Tidux parla nel suo post.

Resta da capire quali siano queste feature esclusive, che secondo l'insider andrebbero addirittura ad anticipare i piani di AMD per la prossima generazione. Frutto magari proprio della collaborazione con Sony?

Non si tratta di un dettaglio da poco, visto che una cosa del genere potrebbe cambiare radicalmente lo scenario che ormai da qualche tempo immaginiamo, e che vede Xbox Series X più potente di PS5.

PS5 supports all RDNA 2 features including VRS. But it doesn't end there, it will support features that are exclusive to the platform and some RDNA 3.