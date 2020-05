Assassin's Creed: Valhalla troppo simile a God of War? Ubisoft non è preoccupata

Assassin's Creed: Valhalla viene percepito come un gioco troppo simile a God of War? Ubisoft non è preoccupata al riguardo, come ha spiegato in un'intervista il narrative director Darby McDevitt.

"God of War è un gran titolo, sì, ci ho giocato", ha detto McDevitt. "È fantastico. Tuttavia non direi che siamo preoccupati dalle eventuali similitudini fra i due progetti", come del resto non ne è preoccupato Cory Barlog.

"La maggior parte dei giochi con questo tipo di ambientazione si focalizza soprattutto sugli aspetti mitologici. Tale elemento diventa dunque centrale, e così quando giochi con God of War puoi prendere a pugni Baldur, incontrare tutti quei personaggi, viaggiare verso scenari fantastici."

"Pochissimi titoli, tuttavia, affrontano il tema vichingo nell'ambito di un'esperienza con delle solide basi storiche. Credo succeda perché si viene sempre spinti a valorizzare la componente mitologica", ma Ubisoft Montreal desidera puntare a qualcosa di diverso.

"Vogliamo che sperimentiate davvero le epoche buie dell'Inghilterra", ha continuato McDevitt, "che possiate esplorare le rovine romane lasciate 400 o 500 anni prima e quelle delle tribù britanniche prima ancora, e finanche il lascito dei Sassoni pagani non ancora convertiti al cristianesimo."

"Un personaggio come Eivor anche nel mezzo di una battaglia desidera credere all'influenza degli dei, e così abbiamo pensato potesse vedere Odino. Il team di sviluppo è lo stesso di Assassin's Creed Origins, dunque il nostro modo di integrare la mitologia nel gioco è simile."

"Quello che vogliamo è in qualche modo creare la sensazione di una mitologia soffusa, ma anche dare l'idea di una religione che viene praticata quotidianamente. (...) Abbiamo creato questo enorme mondo da esplorare, in cui compiere razzie e affrontare combattimenti."

"Tuttavia farete queste cose nei panni di un semplice essere umano, una persona che deve mettersi in sella a cavallo per coprire lunghe distanze e raggiungere i luoghi che desidera visitare, piuttosto che spiccare il volo o cose del genere."

