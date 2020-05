Assassin's Creed Valhalla, il DualSense di PS5 a tema nell'immagine realizzata da un giocatore

Assassin's Creed Valhalla, al momento del suo arrivo su PlayStation 5, avrà il suo bel DualSense a tema? Non lo sappiamo nel momento in cui scriviamo, e come potremmo? Ubisoft ha appena mostrato il trailer dedicato al nuovo Assassin's Creed, senza mostrarne neppure il gameplay. Ma i giocatori, si sa, agiscono d'anticipo e spesso con tanta immaginazione.

Ecco allora che uno di loro ha realizzato un DualSense a tema Assassin's Creed Valhalla, e poi lo ha postato su Reddit dove ha ottenuto notevolissimi riscontri. La sua idea è piaciuta, sembra proprio il controller perfetto per accompagnare il lancio di Assassin's Creed Valhalla su PlayStation 5, il prossimo autunno. Sono stati apprezzati soprattutto i colori dominanti e i motivi, incluso il logo degli Assassini nella parte superiore dell'hardware.

Voi comprereste un controller di questo tipo su PlayStation 5? E più in generale, cosa ne pensate del nuovissimo Assassin's Creed Valhalla, che per il momento non può fare a meno di stuzzicare la fantasia di tutti i giocatori? Il lancio del titolo è previsto nel prossimo autunno, anche su console di attuale generazione, non esclusivamente su next gen. L'immagine del controller invece naturalmente è fanmade... per ora.