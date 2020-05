EA Play Live confermato a giugno 2020, l'evento Electronic Arts sarà digitale in streaming

Electronic Arts ha confermato l'evento EA Play Live, che si terrà anche quest'anno a giugno 2020 ma in un formato completamente digitale e trasmesso in streaming, dunque senza pubblico e palcoscenico vero e proprio, a quanto sembra.

EA Play è l'evento estivo che viene organizzato già da alcuni anni dalla compagnia videoludica, come una sorta di evento staccato ma collegato all'ambito dell'E3 se non altro in termini temporali. La cancellazione dell'E3 2020 non ha comunque interrotto la tradizione, visto che il publisher ha confermato oggi le date della nuova edizione.

L'EA Play 2020 si terrà dunque l'11 giugno 2020, con orario d'inizio fissato per le ore 4:00 pm orario del Pacifico, che corrispondono alle 1:00 del mattino del 12 giugno 2020 in Italia, dunque un orario non propriamente pratico per gli utenti da queste parti, che tuttavia potrebbero comunque fare nottata per vedere le novità presentate da Electronic Arts.

L'EA Play quest'anno ricade all'interno della Summer of Gaming organizzata da IGN, ovvero una serie di eventi raccolti sotto l'egida del celebre sito, attivatosi in prima linea per colmare il vuoto lasciato dalla cancellazione dell'E3 2020.

Nonostante i cambiamenti indotti dalla crisi del coronavirus, dunque, saranno comunque molti gli appuntamenti previsti per il panorama videoludico nel corso di questa estate: oltre al suddetto EA Play è stata recentemente annunciata anche la Summer Game Fest, una serie di eventi online sui videogiochi, organizzati da Geoff Keighley, durante la quale ci saranno anche vari eventi dedicati a Xbox Series X.

Per quanto riguarda l'EA Play Live 2020, possiamo ovviamente attenderci tanti annunci, trailer e novità riguardanti i giochi in arrivo da parte di Electronic Arts, tra i quali probabilmente i soliti sportivi ma anche Apex Legends, forse Battlefield 6 e magari qualcosa da parte di BioWare.