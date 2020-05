Steam: meno del 2% degli utenti utilizzano visori VR, nonostante la spinta di Half-Life: Alyx

I visori VR hanno ancora parecchia strada da fare per riuscire a imporsi un po' sulla popolazione di videogiocatori, considerando che in base al recente sondaggio hardware condotto da Valve sugli utenti Steam sembra che meno del 2% dei giocatori utilizzi tale hardware, nonostante la spinta fornita dall'uscita di Half-Life: Alyx.

Come abbiamo riportato, Half-Life: Alyx ha trascinato le vendite dei visori VR portando a circa un milione di unità in più vendute rispetto allo standard registrato precedentemente all'uscita dello splendido sparatutto in soggettiva di Valve, ma siamo ancora su percentuali piuttosto modeste.

Non si tratta di dati perfettamente attendibili, in quanto il sondaggio fotografa l'utilizzo dell'hardware su Steam in un determinato mese, in questo caso aprile 2020, ma non fornisce una quantità perfetta di visori VR effettivamente distribuiti. In ogni caso, è piuttosto indicativo della diffusione della tecnologia almeno tra gli utenti Steam.

In base a quanto riportato in precedenza, il lancio di Half-Life: Alyx potrebbe aver portato a quasi un milione di unità vendute in più, arrivando a circa 2,7 milioni di unità di visori VR venduti, ma tale quantità rappresenta comunque solo l'1,9% dell'utenza totale della piattaforma Valve.

Su questo fronte sembra andare un po' meglio a PlayStation VR, che è di gran lunga il visore più diffuso sul mercato con 5 milioni di unità vendute con dati aggiornati a gennaio 2020, pari a poco meno del 5% degli utenti PS4.

In ogni caso, considerando i prezzi dei visori VR per PC, l'incremento registrato con l'uscita di Half-Life: Alyx è incoraggiante e dimostra come il lancio di giochi di alto profilo può avere riflessi decisamente positivi sulla vendita dell'hardware.