Fortnite, quanti anni ha Mida? I giocatori hanno elaborato una teoria

Esiste la vita oltre la morte? Gli UFO ci spiano da secoli? Quanti anni ha Mida? Bene, forse oggi 4 maggio 2020 potremo rispondere almeno alla terza di queste importanti domande. I giocatori di Fortnite Capitolo 2 si lambiccano il cervello da mesi ormai, ed Epic Games non ha mai fornito una risposta neanche lontanamente vaga.

Ma nessuno può fermare le teorie, che questa volta si sono servite di calcoli estremamente curiosi e accurati. Mida è il boss dell'Agenzia di Fortnite Capitolo 2: il nemico in grado di tramutare in oro qualsiasi cosa tocchi, nonché ricompensa del livello 100 del Pass Battaglia a Pagamento. Tenendo in considerazione Miaoscolo e la statua di Mida dello Yacht, si è arrivati a calcolare, con un certo margine di approssimazione, l'età del personaggio.

La statua visibile allo Yacht, luogo indicato di Fortnite Capitolo 2, mostra un Mida senza la cicatrice sul volto; dunque in un altro periodo, precedente a questa linea temporale di Fortnite Capitolo 2, il nemico non era stato ancora ferito. Quel Mida della statua è anche più gracile: nel frattempo il personaggio come è logico è cresciuto e si è irrobustito. La teoria dei giocatori è che, al momento di posare per la statua, Mida avesse tra i 16 e i 18 anni.

Secondo ragionamento: sono serviti quattro o sei anni per procurarsi quella cicatrice, che sarebbe stata inferta proprio da Miascolo, nel momento in cui Mida ha eliminato Lynx. Lynx era infatti l'idolo di Miaoscolo (lo spiegano i tatuaggi della Skin) e Mida ha eliminato Lynx, force uccidendola (filmati e immagini, in proposito, sono disponibili all'interno del titolo di Epic Games). Sommando questi dati alla statua dello Yacht, è possibile affermare che Mida abbia un'età compresa tra i 20 e i 24 anni, ma non di più né di meno. L'aspetto giovane del personaggio in questione sembra rendere plausibile l'intero ragionamento. Voi cosa ne pensate?