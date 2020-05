Animal Crossing: New Horizons, il trucco per clonare biglietti miglia all'infinito è già virale

Animal Crossing: New Horizons è disponibile da ormai più di un mese in esclusiva su Nintendo Switch: è dunque normale che alcuni giocatori abbiano già trovato uno o più modi di "romperne" le meccaniche. Per esempio trucchi che permettano di clonare all'infinito i biglietti miglia, alcuni degli oggetti più richiesti in assoluto.

Un nuovo trucco per clonare biglietti miglia all'infinito è stato trovato proprio nelle ultime ore su Animal Crossing: New Horizons: la community ha dunque realizzato dei video che illustrano la procedura passo passo. Il nuovo metodo è ad oggi il più semplice da utilizzare, è sufficiente che l'isola del giocatore disponga di tre abitanti-Villager, ma poi vi è effettivamente bisogno di utilizzarne soltanto due tramite modalità multigiocatore locale.

Ricordiamo che vi riportiamo questo video per clonare biglietti su Animal Crossing: New Horizons solo a scopo informativo: è una possibilità attualmente presente all'interno del gioco, non prevede hacking o strumenti esterni di alcun tipo, dunque l'unico scrupolo che potreste farvi è di tipo morale. Ma anche la moralità è relativa: in fondo potreste clonare biglietti solo per donarli ad amici bisognosi, e non a fini di lucro.

Fondamentalmente questo trucco richiede di inviare gruppi di biglietti tramite il servizio di posta dell'isola, con il Giocatore 1 al Giocatore 2. A questo spunto tramite modalità multigiocatore locale si "scambia" il leader dell'isola, e il Giocatore 2 corre a recuperare tutti i biglietti dalla propria casella mail; il tutto senza mai interrompere la partita e sfruttato il salvataggio automatico. Una volta ritirati, si ripassa il controllo al Giocatore 1, e così all'infinito: nei fatti il Giocatore 2 continua a recuperare biglietti senza limiti.

Di seguito trovate il video, che potete seguire passo passo. Questo metodo potrebbe finalmente interrompere la compravendita di abitanti a prezzi folli.