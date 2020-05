Animal Crossing: New Horizons e Dragon Ball Z, il codice per diventare Trunks

Avete sempre sognato di diventare Trunks di Dragon Ball Z, il figlio di Vegeta e Bulma giunto dal futuro? Bene, perché adesso potrete farlo. A patto di disporre di una copia di Animal Crossing: New Horizons, l'ultima esclusiva ora disponibile su Nintendo Switch.

Certo, come potete immaginare si tratta nuovamente di un codice realizzato dalla community dei giocatori: al codice è legato un pattern (o modello), che una volta salvato sulla propria versione di Animal Crossing: New Horizons permetterà di personalizzare gli abiti del protagonista. E così potrete donargli la bella felpa del Trunks di Dragon Ball Z; poi, se avrete anche la pazienza di modificare taglio e colore dei capelli, diventerà davvero un Saiyan perfetto.

Per riscattare il codice dedicato al Trunks di Dragon Ball Z dovrete recarvi presso la Bottega di Ago e Filo, quindi in fondo al locale fino al terminale rosa; dopo aver effettuato la connessione ad internet potrete infine registrare il codice qui di seguito riportato all'interno di una pratica immagine. È necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online per completare la procedura.

