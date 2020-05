Apple Store, l'app si aggiorna alla Dark Mode su iPhone e iPad

Nel corso della notte sono arrivati cambiamenti interessanti per l'app Apple Store: trattasi dello store digitale disponibile su dispositivi iOS. Adesso anche lei ha la sua bellaDark Mode, e non dovrete neppure impostarla manualmente all'interno dell'applicazione.

La Modalità Scura era una grande assente sull'app Apple Store, ma adesso tutti i possessori di un iPhone o di un iPad non devono più preoccuparsi; con l'ultimo aggiornamento è stata introdotta anche qui. I colori dominanti, come potrete facilmente immaginare, sono il nero e il grigio; comparirà e sparirà automaticamente in base alle impostazioni della Dark Mode a livello del dispositivo.

Tra le altre novità di questo piccolo aggiornamento vanno annotati anche dei bugfix secondari che miglioreranno il funzionamento dell'Apple Store. L'app può essere scaricata gratuitamente utilizzando questo link, oppure direttamente da iPhone e iPad. Prima di salutarci vi ricordiamo di un recente, enorme leak di iPhone 12 con nomi, prezzi e dettagli di tutti i dispositivi.

Ecco l'immagine dell'Apple Store in modalità scura, per sapere da subito come si presenta: