Foregone, data di lancio e trailer per PS4, Nintendo Switch e Xbox One

Foregone, un interessante shooter in 2D di Big Blue Bubble, ha una data di lancio per PS4, Nintendo Switch e Xbox One: il gioco uscirà il 5 ottobre 2020. Per festeggiare, lo sviluppatore ha pubblicato un nuovo trailer e qualche immagine del gioco.

Foregone è un platform d'azione 2D veloce e fluido, ricco di loot leggendari e una grafica spettacolare che mescola elementi in 2D con altri in tre dimensioni. Ci saranno tante armi da raccogliere e persino una storia avvincente ricca di rimpianti e cospirazioni a fare da collante tra un livello e il successivo. Questo, però, non dovrebbe distrarre dalle orde di nemici che dovremo abbattere con armi di varia natura per salvare Calagan.

Il gioco uscirà il 5 ottobre 2020 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La versione PC Steam, invece, è ancora datata 1 marzo 2021. Il gioco al momento non supporta l'italiano, ma chissà se prima o poi ci sarà un sondaggio per chiedere di tradurlo nella nostra lingua, come sta succedendo a Disco Elysium.

Di seguito vi proponiamo un ulteriore trailer di gameplay e qualche immagine tratta dalla versione PC del gioco: cosa ne pensate?