Disco Elysium: la traduzione in italiano sta ricevendo troppi pochi voti, aiutatela!

Gli sviluppatori di Disco Elysium hanno indetto la Grande Internazionale, ovvero un sondaggio per capire in quali lingue tradurre il gioco. Adesso tocca a noi farci sentire: l'italiano, infatti, sta ricevendo troppi pochi voti, aiutiamolo!

Disco Elysium è sicuramente uno dei giochi più belli dello scorso anno. La nostra recensione di Disco Elysium lo evidenzia chiaramente. Con il milione e più parole contenute all'interno del gioco, il GdR di ZA/UM è anche uno dei prodotti più costosi e complessi da tradurre sul mercato. Per questo motivo lo sviluppatore ha indetto la "Grande Internazionale", un evento con il quale organizzare e sostenere gli appassionati che volessero contribuire all'adattamento del gioco nella loro lingua.

Al momento alcune lingue come il coreano, lo spagnolo, il portoghese, il russo, il tedesco e il francese sono già sicure di ricevere una traduzione. Altre, tra cui l'italiano, sono in lizza per essere considerate. Sfortunatamente, però, l'idioma di Dante e Manzoni è stato votato da solo un migliaio di persone, contro i quasi 10mila voti del turco e i 5K del polacco.

Come fare a votare? Basta andare a questo indirizzo e esprimere la propria preferenza. Facciamo sentire la nostra voce! Anche perché da oggi Disco Elysium può girare su macchine poco performanti, grazie a una patch comunista.