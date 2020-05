Disco Elysium ora può girare su macchine poco performanti, grazie a una patch comunista

Si tratta indubbiamente di un grosso passo in avanti in termini di ottimizzazione. In più, se usate un Mac per giocare, ora potete farlo su dei laptop vecchi più di dieci anni, visto che i MacBook Pro, gli iMacs e Mac Mini del 2009 possono farlo girare tranquillamente. Disco Elysium è diventato un gioco davvero per tutti.

ZA/UM ha comunque promesso che continuerà a ottimizzarlo. Versione Commodore Pet in arrivo? Si scherza. Per avere più informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Disco Elysium.