Instagram Lite sparisce dal Google Play Store: supporto all'app terminato, ma un giorno tornerà

Nelle scorse ore Instagram Lite, nota applicazione dedicata all'altrettanto noto social network, è sparita dal Google Play Store. Le segnalazioni arrivano da tutti i paesi in cui l'app era disponibile, vale a dire Kenya, Messico, Perù e le Filippine; l'app aveva anche recensioni molto positive, ed era una delle più scaricate dallo store digitale.

"Instagram Lite non è più supportato" è il messaggio che avvisa gli utenti su smartphone, che vengono poi reindirizzati all'app standard di Instagram. TechCrunch ha avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con un portavoce di Facebook, così da capire meglio le ragioni che hanno portato alla rimozione: "Stiamo interrompendo i test di Instagram Lite. Adesso potete cominciare ad usare la versione base di Instagram per connettervi con luoghi e persone che amate". Dunque fondamentalmente il supporto all'app è terminato.

Non è una grande spiegazione, ma in realtà il problema è molto meno spinoso di quanto possa sembrare. Instagram Lite, sin dal lancio avvenuto nell'estate del 2018, è sempre stata pensata come app in fase di test. Il suo peso di 573 kilobytes, circa 1/55esimo di quello dell'app standard, l'ha da subito reso una delle più scaricate del Google Play Store. Nel prossimo futuro è certo che Instagram Lite tornerà disponibile, o per una nuova fase di test o definitivamente anche in tutti i restanti paesi del mondo che fino a questo momento non hanno potuto provarla. Nel frattempo dovrete farne a meno.