The Witcher serie Netflix, la showrunner ha condiviso una simpatica foto di scena

Lauren S. Hissrich, la showrunner della serie Netflix tratta dai romanzi della saga The Witcher, ha condiviso una foto di scena scattata dopo le riprese del finale dei stagione. Nella foto possiamo vedere la Hissrich insieme a Henry Cavill, l'interprete del protagonista Geralt di Rivia, e Freya Allan, l'attrice che interpreta Ciri.

Stando a quanto raccontato dalla Hissrich, quello era un momento molto particolare. Dopo due giorni di maltempo finalmente era stato possibile girare la scena finale dell'ultimo episodio e i tre ne stavano guardando la registrazione per verificare che trasmettesse le giuste emozioni. Stando al regista Marc Jobst, il primo a pubblicare lo scatto, le riprese sono state ultimate l'8 maggio 2019, più di un anno fa.

La serie Netflix The Witcher è uno dei più grossi successi dello scorso anno, e anche di questo, in termini di spettatori. Le riprese della seconda stagione sono state interrotte a causa della pandemia di COVID-19 di cui vi sarete sicuramente accorti.

Il cast della prossima stagione, che a questo punto potrebbe uscire in ritardo, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer, Kim Bodnia (Killing Eve) nei panni di Vesemir, Yasen Atour (Young Wallender) nei panni di Coen, Agnes Bjorn nei panni di Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) nei panni di Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) nei panni di Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) nei panni di Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) nei panni di Nivellen e Mecia Simson nei panni di Francesca.

Memories of better times! This was the final day we shot the final scene of the finale episode - and in this photo, Freya, Henry, and I are watching playback together, making sure it emotionally resonated the way we'd imagined it. Thanks, @marcjobst1, for the memory! pic.twitter.com/DZZxhLFtnJ