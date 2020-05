Google Play Store, filtri di ricerca più precisi per trovare le app: ecco come funzionano

Diciamolo apertamente: è facile usare il Google Play Store su smartphone Android per cercare un'applicazione che abbiamo già in mente, ma è molto meno intuitivo cercare qualcosa di nuovo o di particolare attraverso i filtri di ricerca presenti. Per fortuna che a breve ne arriveranno di nuovi e più funzionali.

I nuovi filtri del Google Play Store sono in arrivo: non dovrebbe mancare molto al loro debutto, e renderanno più facile trovare determinate app, perché saranno più precisi. Per ora i filtri del Google Play Store sono tanto meticolosi quanto scomodi, e vengono utilizzati a partire da terminate app; i nuovi saranno generici, e abbracceranno tutta una serie di categorie prima lasciate in disparte.

Come funzionano i nuovi filtri del Google Play Store? Conterranno app organizzate in base al rilascio più o meno recente (voce Novità); applicazioni con un punteggio di 4 stelle o superiore, e poi di 4,5 stelle o superiore; infine quelle Scelte dall'Editore. Probabilmente questa è anche una risposta di Mountain View al proliferare recente di app con malware: le applicazioni e i giochi più sicuri almeno in linea teorica dovrebbero figurare nei nuovi filtri.

Di recente parecchie app maligne in grado di spiare gli utenti sono tornate sul Google Play Store; ma il negozio digitale resta comunque il più utilizzato al mondo, al momento. Vediamo un'immagine per i nuovi filtri di ricerca che dovrebbero debuttare a breve, prima di salutarci.